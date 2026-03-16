هجوم حاد من أسامة حسني على حكم مباراة الأهلي والترجي

شنّ أسامة حسني، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، هجومًا لاذعًا على حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدف دون رد على ملعب رادس.



غضب بسبب القرارات التحكيمية

وخلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، عبّر حسني عن غضبه الشديد من أداء الحكم، مؤكدًا أن المباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل أثرت بشكل واضح على نتيجة اللقاء.

وأشار إلى أن الأهلي تعرض لظلم تحكيمي خلال المواجهة، وهو ما انعكس على سير المباراة وأحداثها.

جدل حول ركلة جزاء محتملة للأهلي



وتحدث حسني ، عن إحدى اللقطات المثيرة للجدل في الشوط الأول، موضحا أن المغربي أشرف بن شرقي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه لتدخل داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئًا واستمرت المباراة بشكل طبيعي، وهو ما أثار استياء لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

انتقاد قرار ركلة الجزاء للترجي

كما انتقد حسني قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح الترجي في الشوط الثاني، مؤكدًا أن الكرة التي اصطدمت بيد محمد هاني كانت في وضعها الطبيعي، ولا تستحق احتساب مخالفة.

وأضاف أن حكم الفيديو المساعد تدخل وأعاد اللقطة أكثر من مرة قبل أن يقرر الحكم احتساب الركلة التي سجل منها الترجي هدف المباراة الوحيد.

تصرف الحكم بعد نهاية المباراة

ولم يخفِ حسني استياءه من تصرف الحكم عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث قال إن الحكم أشهر البطاقة الحمراء مهددًا أي لاعب يقترب منه بالعقوبة، معتبرًا أن هذا التصرف يعكس إدراك الحكم لحجم الجدل الذي تسبب فيه خلال اللقاء.

رسالة ثقة قبل مباراة الإياب

واختتم أسامة حسني تصريحاته برسالة ثقة لجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق قادر على التعويض في مباراة الإياب بالقاهرة. وأوضح أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة والقدرة على تسجيل هدفين أو ثلاثة وحسم التأهل، حتى وإن أقيمت المباراة بدون حضور جماهيري، مشددًا على أن الفريق سيقدم مباراة قوية ويقاتل من أجل قلب النتيجة أمام الترجي



