الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي في إياب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خسارة صعبة، أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث حاول كل طرف فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللعب، إلا أن الترجي تمكن من حسم اللقاء لصالحه بهدف منح الفريق التونسي أفضلية قبل مواجهة الإياب الحاسمة.

مواجهة حاسمة تنتظر الأهلي في القاهرة

يترقب عشاق الكرة المصرية والإفريقية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي في لقاء الإياب، والذي سيقام على أرضية استاد القاهرة الدولي.

 وتمثل هذه المباراة فرصة مهمة أمام الأهلي لتعويض خسارة الذهاب والعودة إلى المنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولات القارية، حيث تعد مواجهة الأهلي والترجي واحدة من أبرز وأقوى المواجهات في الكرة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

طموح الأهلي نحو اللقب الثالث عشر

يدخل الأهلي مباراة الإياب بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز أمام جماهيره، إذ يسعى الفريق الأحمر إلى قلب الطاولة على الترجي وحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ضمن مساعيه لمواصلة مشواره في البطولة القارية.

ويأمل الأهلي في الاقتراب خطوة جديدة نحو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، وهو إنجاز سيعزز مكانته كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة في القارة السمراء.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.

مشوار الفريقين نحو ربع النهائي

ونجح الأهلي ، في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته في دور المجموعات، مقدمًا أداءً قويًا وثابتًا خلال مشواره في البطولة.

في المقابل، حجز الترجي مقعده في هذا الدور بعدما أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني، ليضرب موعدًا مع الأهلي في قمة إفريقية جديدة تحمل الكثير من الإثارة والندية.

