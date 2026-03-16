الترجي يتقدم بالهدف الأول على الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أحرز فريق الترجي التونسي، هدف التقدم على النادي الأهلي، في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي يحتضنها الملعب الأولمبي في رادس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واحتسب حكم المباراة، ركلة الجزاء؛ بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو “VAR”، حيث أظهرت الإعادة وجود عرقلة داخل منطقة الجزاء ارتكبها ظهير الأهلي محمد هاني، ليمنح الحكم الترجي فرصة التقدم في اللقاء.

وسدد ضربة الجزاء، المدافع محمد علي بن حمودة توجاي، في شباك الأهلي.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية كبيرة وترقبا واسعا من عشاق الكرة الإفريقية؛ نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخهما الطويل في البطولة القارية.

تشكيل الأهلي الأساسي في المباراة

دخل الأهلي المباراة، بتشكيل أساسي قوي؛ بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى:

مصطفى شوبير.

خط الدفاع:

محمد هاني- ياسر إبراهيم - هادي رياض - يوسف بلعمري.

خط الوسط:

أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم:

أشرف بن شرقي

بدلاء الأهلي في اللقاء

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي عدد من اللاعبين المميزين الذين يمكنهم تغيير مجريات المباراة في أي لحظة، وجاءت قائمة البدلاء كالتالي:

• محمد الشناوي

• أحمد رمضان بيكهام

• محمد علي بن رمضان

• مروان عطية

• حسين الشحات

• أحمد عيد

• عمرو الجزار

• مروان عثمان

• طاهر محمد طاهر

ويترقب جمهور الأهلي نتيجة هذه المواجهة المهمة، خاصة أنها تمثل خطوة أولى في صراع التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة الإياب المرتقبة في القاهرة