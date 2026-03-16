الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الكورة مش عادلة.. إعلامي زملكاوي يثير الجدل بسبب مباراة الأهلي والترجي

ميرنا محمود

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على استاد حماد العقربي برادس، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الإعلامي عمرو الدرديري، عبر حسابه على “فيس بوك”: “هو اللي يزعل إن فرقة زي الترجي تبقى كل سنة في دوري الأبطال، وفرقة زي الزمالك تروح الكونفدرالية بالعافية، الكورة دي مش عادلة”.

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات الكرة، وأهدر مهاجم الترجي فلوريان دانسو فرصة محققة للتهديف، ولكن تألق مصطفى شوبير حال دون تسجيل الكرة.

وفي الدقيقة 21، سدد تريزيجيه تسديدة قوية تصدى له حارس الترجي حال دون تسجيل الكرة هدف.

تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

تشكيل الترجي

في حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

في خط الدفاع: محمد دراقر، أمين توغاي، حمزة الجلاصي، محمد أمين بن حميدة.

في خط الوسط: أوغييلو، معز الحاج علي، حسام تقا.

في خط الهجوم: يان ساس، جاك ديارا، فلوريان دانسو.

ودخل الترجي، المباراة، معتمدًا على عاملي الأرض والجمهور؛ لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في القاهرة، حيث يسعى الفريق التونسي إلى استغلال الحضور الجماهيري الكبير في ملعب رادس للضغط مبكرًا على الأهلي ومحاولة تسجيل هدف يمنحه الأفضلية في صراع التأهل إلى نصف النهائي.

في المقابل، يدرك الأهلي صعوبة المواجهة خارج ملعبه أمام أحد أبرز أندية القارة، خاصة أن مباريات الفريقين دائمًا ما تتسم بالندية والقوة التكتيكية، وهو ما يجعل لقاء الليلة محطة مهمة في مشوار الفريقين نحو اللقب القاري.

وتحظى مواجهة الأهلي والترجي باهتمام جماهيري وإعلامي واسع في مختلف أنحاء أفريقيا، نظرًا لقيمة الناديين وتاريخهما الكبير في البطولة، حيث سبق أن التقيا في العديد من المواجهات الحاسمة التي شكلت علامات بارزة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي الترجي الدردير مباراه الاهلي و الترجي

