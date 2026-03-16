طالب بكين بفتح مضيق هرمز.. ترامب يلوح بتأجيل لقائه مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج قد يتأجل، مشددا على أن بكين يجب أن تلعب دورا فاعلا في فتح مضيق هرمز قبل انعقاد القمة، وفق ما نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وأوضح ترامب في تصريحات للصحيفة: "من الطبيعي أن يساعد الأشخاص الذين يستفيدون من المضيق في التأكد من عدم وقوع أي أمر سيء هناك".

وأضاف أن الصين تستورد حوالي 90% من نفطها عبر المضيق، لذا فإن انتظار تدخلها بعد الاجتماع سيكون "متأخرا جدا"، مشيرًا إلى أن أسبوعين يمثلان وقتًا طويلًا جدًا.

وفي الوقت نفسه، لم يحدد ترامب مدة التأجيل المحتملة لرحلته إلى الصين، لكنه ألمح إلى أن الأمر مرتبط مباشرة بالاستجابة الصينية لضمان أمن المرور في مضيق هرمز.