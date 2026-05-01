تحذيرات من تعميم الأنظمة الغذائية.. شعبان: التعامل مع الحالات المرضية يتطلب تشخيصًا دقيقًا وخطة علاجية

أصبح مع الانتشار الواسع للمعلومات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من السهل تداول نصائح صحية وأنظمة غذائية دون التأكد من دقتها أو ملاءمتها للجميع.

التدفق الهائل من المحتوى

هذا التدفق الهائل من المحتوى، رغم ما يحمله من فائدة أحيانًا، قد يتسبب في مخاطر حقيقية عند تطبيقه بشكل عشوائي، خاصة في ظل غياب الإشراف الطبي المتخصص.

الانسياق وراء الأنظمة الشائعة

وتتزايد التحذيرات من الانسياق وراء الأنظمة الشائعة دون فهم علمي دقيق، وهو ما يستدعي إعادة التأكيد على أهمية التشخيص الفردي، والاعتماد على المصادر الطبية الموثوقة، لضمان تحقيق الفائدة وتجنب المضاعفات الصحية المحتملة.

خطورة تعميم نظام الطيبات

وحذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة تعميم ما يُعرف بـ“نظام الطيبات” على جميع الأفراد، مؤكدًا أن التعامل مع الحالات المرضية لا يمكن أن يتم بمنطق واحد، بل يتطلب تشخيصًا دقيقًا وخطة علاجية تناسب كل مريض على حدة.

وسيلة قوية لنشر المعلومات

وأوضح، خلال حواره مع الإعلامي مصعب العباسي في برنامج "علامة استفهام"، أن الهاتف المحمول أصبح وسيلة قوية لنشر المعلومات على نطاق واسع، إلا أن هذا الانتشار قد يشمل أيضًا معلومات غير دقيقة، خاصة في المجال الطبي، ما يستدعي الحذر في التعامل معها.

الأبحاث والدراسات الطبية

وأشار إلى أن العديد من الأبحاث والدراسات الطبية التي تصدر من الدول المتقدمة تعتمد على أسس علمية دقيقة، لافتًا إلى أن المنظومة الطبية العالمية تخضع لرقابة صارمة، حيث يتم اختبار أي علاج أو دواء قبل اعتماده، وفي حال ظهور أي خلل، يتم التعامل معه بشفافية وسرعة.

أبحاث وتوصيات جديدة

وأكد أن المجال الطبي يشهد تطورًا مستمرًا، حيث تظهر أبحاث وتوصيات جديدة بشكل يومي، وهو ما قد يؤدي إلى استبدال بعض الأساليب العلاجية القديمة بأخرى أكثر تطورًا وكفاءة، مشددًا على ضرورة متابعة المستجدات العلمية من مصادر موثوقة.

الأنظمة الغذائية والعلاجية

وأكد أن الأنظمة الغذائية والعلاجية لا يمكن تعميمها، لأن لكل مريض ظروفه الصحية الخاصة، وهو ما يتطلب تدخلًا طبيًا متخصصًا لتحديد النظام الأنسب، بدلًا من الاعتماد على وصفات شائعة قد لا تكون ملائمة للجميع.