قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرائق واسعة في إقليم توسكانا بإيطاليا تلتهم 800 هكتار.. والسلطات تجلي آلاف السكان
القمة 132.. وصول طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلى إلى استاد القاهرة
في عيد العمال.. رداد: أنفقنا 382 مليون جنيه لتطوير التدريب المهني
القيمة السوقية قبل القمة.. 37.05 مليون يورو للأهلي والزمالك بـ 15.28 مليونا
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة
بعد 30 عامًا من الصمت| تسجيلات سرية للأميرة ديانا تكشف حقيقة انهيار زواجها
القنبلة الذرية الإيرانية .. تصريح صادم من نائب قاليباف بشأن مضيق هرمز
مباحثات باكستانية تركية حول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية
خلافات عائلية.. الداخلية تكشف تفاصيل الادعاء بتعدي فرد شرطة على مسن بالضرب في الغربية
صاحب مخبز عيش شعير يكشف عن مفاجأة جديدة بعد انتشار "الطيبات" في مصر
تحرك مستمر .. الذهب يصعد 30 جنيهًأ جديدة في تعاملات اليوم
في عيد العمال.. وزير العمل: صندوق الطوارئ أنفق 2.5 مليار جنيه لحماية عمال المنشآت المتعثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
توك شو

تحذيرات من تعميم الأنظمة الغذائية.. شعبان: التعامل مع الحالات المرضية يتطلب تشخيصًا دقيقًا وخطة علاجية

محمد البدوي

أصبح مع الانتشار الواسع للمعلومات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من السهل تداول نصائح صحية وأنظمة غذائية دون التأكد من دقتها أو ملاءمتها للجميع. 

التدفق الهائل من المحتوى

هذا التدفق الهائل من المحتوى، رغم ما يحمله من فائدة أحيانًا، قد يتسبب في مخاطر حقيقية عند تطبيقه بشكل عشوائي، خاصة في ظل غياب الإشراف الطبي المتخصص. 

الانسياق وراء الأنظمة الشائعة 

وتتزايد التحذيرات من الانسياق وراء الأنظمة الشائعة دون فهم علمي دقيق، وهو ما يستدعي إعادة التأكيد على أهمية التشخيص الفردي، والاعتماد على المصادر الطبية الموثوقة، لضمان تحقيق الفائدة وتجنب المضاعفات الصحية المحتملة.

خطورة تعميم نظام الطيبات

وحذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة تعميم ما يُعرف بـ“نظام الطيبات” على جميع الأفراد، مؤكدًا أن التعامل مع الحالات المرضية لا يمكن أن يتم بمنطق واحد، بل يتطلب تشخيصًا دقيقًا وخطة علاجية تناسب كل مريض على حدة.

وسيلة قوية لنشر المعلومات

وأوضح، خلال حواره مع الإعلامي مصعب العباسي في برنامج "علامة استفهام"، أن الهاتف المحمول أصبح وسيلة قوية لنشر المعلومات على نطاق واسع، إلا أن هذا الانتشار قد يشمل أيضًا معلومات غير دقيقة، خاصة في المجال الطبي، ما يستدعي الحذر في التعامل معها.

الأبحاث والدراسات الطبية

وأشار إلى أن العديد من الأبحاث والدراسات الطبية التي تصدر من الدول المتقدمة تعتمد على أسس علمية دقيقة، لافتًا إلى أن المنظومة الطبية العالمية تخضع لرقابة صارمة، حيث يتم اختبار أي علاج أو دواء قبل اعتماده، وفي حال ظهور أي خلل، يتم التعامل معه بشفافية وسرعة.

أبحاث وتوصيات جديدة

وأكد أن المجال الطبي يشهد تطورًا مستمرًا، حيث تظهر أبحاث وتوصيات جديدة بشكل يومي، وهو ما قد يؤدي إلى استبدال بعض الأساليب العلاجية القديمة بأخرى أكثر تطورًا وكفاءة، مشددًا على ضرورة متابعة المستجدات العلمية من مصادر موثوقة.

الأنظمة الغذائية والعلاجية

وأكد أن الأنظمة الغذائية والعلاجية لا يمكن تعميمها، لأن لكل مريض ظروفه الصحية الخاصة، وهو ما يتطلب تدخلًا طبيًا متخصصًا لتحديد النظام الأنسب، بدلًا من الاعتماد على وصفات شائعة قد لا تكون ملائمة للجميع.

نظام الطيبات المصادر الطبية الموثوقة الأنظمة الغذائية الغذاء جمال شعبان نصائح صحية وأنظمة غذائية

