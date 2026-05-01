حسام موافي عن الذئبة الحمراء : مرض مناعي يهدد النساء أكثر من الرجال

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطر الذئبة الحمراء، مؤكداً أن هذا المرض المناعي المنتشر بين النساء يمثل تهديداً صحياً كبيراً.

وأوضح موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الذئبة الحمراء تعتبر من الأمراض المناعية التي تحفز جهاز المناعة لمهاجمة أنسجة الجسم وأعضائه.

وأشار إلى أن المرض أكثر شيوعاً بين النساء،مضيفا أن سبب هذا الانتشار بين النساء لا يزال غير معروف حتى الآن، مؤكداً أن الذئبة الحمراء هي المرض المناعي الوحيد الذي يؤثر على النساء أكثر من الرجال، وهو أمر نادر مقارنة بأمراض مناعية أخرى مثل الروماتويد والتصلب الجلدي.

كما تحدث الدكتور موافي عن طرق العلاج التي تعتمد على الأدوية المثبطة للجهاز المناعي، داعياً النساء المصابات بالذئبة الحمراء إلى المتابعة الدورية مع الطبيب المعالج والالتزام بالعلاج بشكل مستمر. وأوضح أن المرض قد يؤثر على العديد من أعضاء الجسم مثل القلب، الرئتين، المفاصل، الجلد والكلى.

وأكد الدكتور موافي أن انخفاض ضغط الدم لدى مرضى الذئبة الحمراء قد يكون علامة تحذيرية على تأثير المرض على الكلى، مما يستدعي التدخل الطبي العاجل لتجنب مضاعفات خطيرة.

وتوجه الدكتور حسام موافي بنصيحة مهمة للمصابات بالذئبة الحمراء: “الاستمرار في العلاج والمتابعة المستمرة مع الطبيب ضروري لتقليل مخاطر المرض والتعامل معه بشكل صحيح.”