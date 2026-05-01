رياضة

القمة 132.. وصول طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلى إلى استاد القاهرة

حمزة شعيب

وصل طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، استعداداً لإدارة المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري في القمة 132.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الحكم الألماني ماتياس يولنبيك كحكم ساحة، ويعاونه كل من كريستيان جيتلمان مساعداً أول، وجوناس فيكينماير مساعداً ثانياً، فيما يتولى توبياس ريخيل مهام الحكم الرابع. كما تم تعيين روبرت شرودر حكماً لتقنية الفيديو (VAR)، بمساعدة هنريلك برامليج، وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات العدالة التحكيمية في واحدة من أبرز مباريات الموسم.

وعلى صعيد جدول الترتيب، يدخل الزمالك اللقاء متصدراً جدول الدوري برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، بعدما حقق 15 انتصاراً وتعادل في 5 مواجهات وتلقى 3 هزائم، مسجلاً 37 هدفاً واستقبلت شباكه 14 هدفاً. في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من العدد ذاته من المباريات، بعدما فاز في 12 مباراة وتعادل في 8 وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 36 هدفاً مقابل 24 هدفاً سكنت شباكه.

كانت الجولة الماضية قد شهدت تعثر الفريقين، حيث تعادل الزمالك سلبياً أمام إنبي، فيما خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، وهي الهزيمة التي أثرت على حظوظ الفريق الأحمر في المنافسة على اللقب.

وعلى مستوى الغيابات والعودة، يستعيد الأهلي خدمات الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف، بينما يغيب محمد هاني بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، إلى جانب استمرار غياب يوسف بلعمري وكريم فؤاد للإصابة، وياسر إبراهيم بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

في المقابل، يستعيد الزمالك خدمات مدافعه محمد إسماعيل بعد انتهاء الإيقاف، بينما يغيب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، أبرزهم أحمد حمدي لأسباب إدارية تتعلق بتجديد عقده، بالإضافة إلى بارون أوشينج وسيف جعفر ومحمود الشناوي ومحمد صبحي لأسباب فنية، إلى جانب غياب عمرو ناصر للإصابة، ومحمود جهاد وأحمد حسام لعدم الجاهزية بعد التعافي من الإصابة.

طريقة عمل فطيرة الجلاش
