الزمالك محتاج 3 نقاط و300 مليون جنيه.. خالد الغندور يثير الجدل قبل القمة 132

حرص خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الزمالك محتاج لأكثر من ٣١٠ مليون جنيه لفك القيد، ومحتاج لـ٣ نقاط اليوم للمنافسة على لقب الدوري».

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، مساء اليوم، نحو المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة حسم لقب الدوري المصري، في قمة تحمل طابعًا مصيريًا في سباق التتويج.

مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

واصل الزمالك تربعه على قمة مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الرابعة.

