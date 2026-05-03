هاني شاكر بخير.. تفاصيل جديدة عن حالة أمير الغناء العربي الصحية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل بعد تداول عدد من الشائعات حول الفنان هاني شاكر، وذلك بالتزامن مع وجوده في فرنسا لتلقي العلاج.





وقد انتشرت عبر بعض الصفحات أخبار غير دقيقة، ما أثار حالة من البلبلة بين جمهوره، قبل أن يتبين عدم صحة هذه الادعاءات، وأن أمير الغناء العربي بخير.

كشف الناقد الفني مصطفى الكيلاني عن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مشيرًا إلى أنها غير مستقرة، وأنه خلال الأسبوع الماضي انتشرت شائعة تفيد بوفاته، وهو ما نفته الفنانة نادية مصطفى.

القلق في صوتها

وأضاف الناقد الفني، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، أن نبرة صوت نادية مصطفى عكست حالة من القلق، مؤكدًا أن الجميع يتمنى الشفاء العاجل لهاني شاكر.





مسيرة فنية حافلة

وأشار إلى أن هاني شاكر يمتلك مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة، وله جمهور واسع، معبرًا عن أمله في عودته قريبًا لجمهوره، وأن لا تكون الأزمة الصحية الأخيرة قد أثرت عليه بشكل كبير.

وفي وقت سابق علق وكيل أعمال الفنان هاني شاكر علي حالته الصحية، برسالة مؤثرة وكلمات تعاطف معاها متابعيه.

وكتب وكيل أعماله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"هناك لحظات في الحياة لا تقاس بالوقت... بل بالأحداث و ثقلها على القلب. لحظات يتراجع فيها كل شيء إلى الخلف، ويبقى الإنسان وحده في مواجهة شعوره، بلا قدرة على الهروب و تغيير الواقع، ولا حتى على التخفيف عن نفسه"

وتابع :"اليوم.... أنا في واحدة من تلك اللحظات الأصعب في حياتي، و التي تختبر صلابة الروح، وتكشف كم نحن ضعفاء حين يتعلق الأمر بمن نحب و نجل و نحترم".

وأضاف :"عشت بقربه تفاصيل لا تُحصى.... رأيت فيه الإنسان قبل الفنان، ولامست فيه صدقًا نادرًا لا يتكرر. كان دائما أكبر من وجعه، وأقوى من تعبه، يحمل الآخرين بمحبة صامتة، ويخفي ما فيه كي لا يثقل على أحد. واليوم.... أقف عاجزا أمام هذا المشهد القاسي، أراقب من أصبح جزءا من تفاصيل يومي، يواجه بصمت امتحانا لا يحتمل... هاني شاكر ليس مجرد اسم كبير في عالم الفن والشهرة والنجومية، بل حكاية امتدت فينا حتى صارت منا".