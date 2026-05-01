إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي داخل عقار بمحرم بك

شهدت منطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حادث انهيار داخلي جزئي داخل أحد العقارات القديمة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متنوعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع انهيار داخل عقار كائن برقم 4 شارع عبد الفتاح شريف، المتفرع من شارع المنزلاوي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالفحص، تبين أن الانهيار وقع داخل العقار دون تأثر واجهته الخارجية، حيث بدا المبنى من الخارج بحالة جيدة، فيما تسبب الانهيار الداخلي في إصابة 11 شخصًا بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى المستشفى الميري لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم العامة بأنها مستقرة وإصاباتهم طفيفة.



وكشفت المعاينة أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 155 لسنة 2021، ولم يتم تنفيذ القرار حتى وقوع الحادث.



وعلى الفور، تم إخلاء السكان من العقار كإجراء احترازي، مع فصل جميع المرافق من مياه وكهرباء وغاز، لحين الانتهاء من الفحص الفني والتأكد من سلامة المبنى.



كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، لمنع اقتراب المواطنين والحفاظ على سلامتهم، لحين الانتهاء من أعمال المعاينة ورفع الأنقاض.

وشهد موقع الحادث تواجد المهندسة إيمان عباس، رئيس حي وسط، برفقة مسؤولي الحي، لمتابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة.