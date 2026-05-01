هنمشيك من الشقة .. تاجر أجهزة كهربائية يستغيث من تهديدات مستمرة وتحطيم شقته في مدينة نصر

حرر المواطن محمود عبد المقصود الشرقاوي، 56 عامًا، تاجر أجهزة كهربائية، محضر ضد صنايعي في منطقة مدينة نصر يتهمة بالتعدي عليه وإشهار سلاح أبيض في وجهه وتهديده.

وقدم المواطن استغاثة بعد تعرضه لتهديدات من أحد جيرانه بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين سيدات من الجيران، تطورت لاحقًا إلى توتر بين العائلات، ووفقًا لرواية الشاكي، قامت إحدى السيدات بتهديد أسرته بعدم النزول من الشقة، ما زاد من حدة الخلاف.

وأضاف الشرقاوي أن نجله، أثناء توجهه لإحضار مرآة للسيارة، فوجئ بالجار محل النزاع يشهر سلاحًا أبيض (مطواة) في وجهه، وسط وجود شاهد عيان أكد الواقعة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث، وأجرت التحريات اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة، التي طلبت تحديد اسم المتهم لاستكمال التحقيقات.

وأكد الشاكي أن المتهم لم يكتفي بذلك، بل هدده بالتهجير القسري من مسكنه، مما تسبب في حالة من الخوف والقلق له ولأسرته.

وتستمر الجهات المختصة في متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.