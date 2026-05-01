دعاء للميت أخر ساعة اليوم الجمعة.. 3 كلمات تجعله في ضيافة الرحمن

لا شك أن دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة هو الفوز الكبير والغنيمة العظيمة التي يمكن للحي والميت الحصول عليها في هذا اليوم المبارك، حيث إن دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة يعد نفحة من أعظم النفحات والعطايا الربانية، التي أوصانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالحرص عليها.

دعاء للميت آخر ساعة يوم الجمعة

ورد أن الدعاء عامة عبادة عظيمة الفضل والثواب بالنسبة للأحياء، كما أن دعاء للميت مستجاب يصله في قبره بأحبته هو أكبر رجاء ينتظره المتوفي، ولأن العطايا والمنح الربانية تكثر في يوم الجمعة فيما يتعلق بالدعاء حيث إن في هذا اليوم ساعة استجابة.

وهو ما يجعل دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة لما قد يصيبه الاستجابة فيصبح من حظ ونصيب ذلك المتوفي، الذي حرص أحبابه على تقديم هدية في هذا اليوم وهي دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة مستجاب يهون عليه وحدته في القبر ويجعله في ضيافة الرحمن.

ورد أن دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة مستجاب يردده الحي ويفرح به المتوفي في قبره، وهذا لأن دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة مستجاب حيث قد يوافق ساعة الاستجابة، التي أوصى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بتحريها في يوم الجمعة واغتنامها، ومن جملة دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة المُستحبة والمأثورة هذه الادعية للمتوفي:

• اللهم انها آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك بضيافتك وليس هناك أكرم و أرحم منك.

• اللهم اغفر له و ارحمه و نور قبره واجعله من المنعمين في قبره.

• اللهم انت رحمن الدنيا و الآخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.

• اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .

• اللهم إني اسألك في آخر ساعة يوم الجمعة أن ترحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره.

• ساعة استجابة يوم الجمعة يا الله من ابكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم ارحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين.

• يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ،وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم في هذه الجمعة أنر قبره و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

ولعله ينبغي للفوز بأجمل دعاء للمتوفي آخر ساعة يوم الجمعة معرفة وتحديد آخر ساعة من يوم الجمعة، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس، أي أن توقيت أجمل دعاء للميت في اخر ساعة من يوم الجمعة هو قبل أذان المغرب بساعة واحدة .

وقت أدعية يوم الجمعة

ورد من أدعية يوم الجمعة في ساعة الاستجابة هو دعاء آخر ساعة يوم الجمعة أو الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب ، وإن لم يكشف الله تبارك وتعالى عن ساعة الاستجابة ، مثلما أبهم ليلة القدر في رمضان، حتى يجتهد الناس في الدعاء يوم الجمعة، لما لها من فضل كبير إلا أن كثير من الفقهاء رجحوا أن تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة، هي الساعة الأخيرة بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس، وعليه يكون دعاء آخر ساعة يوم الجمعة أو أدعية يوم الجمعة قبل المغرب مستجابة .

وتعد أدعية يوم الجمعة من الأمور التي أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحرص عليها، حيث إن ساعة الاستجابة يوم الجمعة يستجيب الله فيها الدعاء، وهي ساعة بعد العصر، فقد ورد في مسند أحمد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ في الجمُعة سَاعةً لا يسألُ اللهَ العبد فيها شيئًا إلاَّ أتاه اللهُ إيَاه، وهِيَ سَاعَةٍ بَعدَ العَصر».

وقال ابن المنير في الحاشية "إذًا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء ، ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها . " فتح الباري " 2 / 422 .

وتعد أدعية يوم الجمعة في ساعة الاستجابة هي دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة أو الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب ، حيث إن هذا هو الوقت الذي رغَّب النبي - صلى الله عليه وسلم- دعاء يوم الجمعة .

لكن هذا لا يعني أن المسلم لا يدعو ربه في يوم الجمعة إلا بهذا ، بل يسن الدعاء في كل يوم وساعة وفي يوم الجمعة غير أن الساعة المذكورة من يوم الجمعة له خصيصة.

وقيل أنها تكون بعد صعود الإمام إلى المنبر وجلوسه حتى ينصرف من الصلاة، وقيل أنها من بعد العصر إلى مغيب الشمس ، وقيل أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة.

وحجة هذا القول: ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله ابن عمر قال له : أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئًا ؟ قال : نعم، سمعته يقول : سمعت رسول الله يقول : هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة " .

وروى ابن ماجة والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني عن النبي قال : " إن في الجمعة ساعة لا يسأل اللهَ العبدُ فيها شيئًا إلا آتاه الله إياه ، قالوا : يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها .

و قيل أنها بعد العصر، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق . وحجة هذا القول : ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي قال : « إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه ، وهي بعد العصر » .

وروى أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : «يوم الجمعة اثنا عشر ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» .

وورد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه.

وقال أبو هريرة : فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث . فقال : أنا أعلم بتلك الساعة ، فقلت : أخبرني بها ولا تضنن بها علي . قال : هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس فقلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي " ، وتلك الساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله ابن سلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة ؟ قلت : بلى . قال : فهو ذاك .