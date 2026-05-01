أوراق وشروط التقدم ببحث اجتماعي لسداد المصروفات الدراسية بالجامعات | خاص

من أكبر التحديات التي تواجه الطلاب المتعثرين هو سداد المصروفات الدراسية، فقد يجد الطلاب أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف التعليم العالي لذلك تقوم الجامعات الحكومية بدعم الطلاب الغير قادرين علي سداد الرسوم الدراسية عن طريق تقديم بحث اجتماعي.

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن هناك دعما وميزانية كبيرة، لمكاتب رعاية الشباب، لسداد مصاريف الكليات والمدن الجامعية للطلاب المتعثرين، وغير القادرين والأيتام، وفقا للأوراق الثبوتية المقدمة، ومن يثبت أنه غير قادر.

وأوضح ، أن الجامعة تدعم صناديق رعاية الشباب بمختلف الكليات سنويا، لسداد المصاريف الدراسية، للطلاب المتعثرين في سداد المصاريف الدراسية والمدن الجامعية، بخلاف الدعم الذي جرى تقديمه بشأن الرعاية الصحية الشاملة.

الأوراق المطلوبة لدعم المصروفات الدراسيةمن صندوق التكافل الاجتماعي :

-إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للطالبة وولي الأمر (الأب والأم ) سارية وصورة شخصية للطالبة

-في حالة وفاة أحد الوالدين او كليمها يجب احضار شهادة الوفاة او اصل ما يثبت قيمة المعاش.

-في حالة طلاق الوالدين يتم تقديم صورة من قسيمة الطلاق.

-في حالة ان يكون الوالد مزارعا يتم تقديم ما يثبت من الجمعية الزراعية بعدم امتلاكه اي أراض.

-في حالة ان يكون ولي الأمر له دخل ثابت يجب احضار مفردات الدخل حديثة ومختومة.

-وفي حالة مرض الطالبة أو الطالب او اي فرد من أفراد الأسرة يتم تقديم التقارير الطبية التي تثبت ذلك.

وأضاف مصدر بجامعة القاهرة، إنه يمكن للطلاب غير القادرين يمكنهم الحصول على التكافل ويتطلب الأمر عمل بحث اجتماعي للطالب مرفقاً به الأوراق التالية: صورة بطاقة الأب والأم والطالب، ومفردات مرتب الأب والأم في حالة لو كانوا موظفين، وبيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش، وصور من شهادة الوفاة في حالة وفاة احد الوالدين، وشهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع، وفي حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر.

وأوضح المصدر خلال تصريحاته لصدي البلد أنه بعد استكمال الطالب للأوراق المطلوبة (خلال فترة تتراوح بين من أسبوع إلى إسبوعين من تاريخ استلام الخطاب الموجه للشئون الاجتماعية)، يقوم الطالب بتسليم هذه الأوراق بمقر رعاية الشباب، ويتم فحص جميع الأوراق عن طريق الموظف المختص بإدارة رعاية الشباب للتأكد من الحالة وإبداء الرأي، وبعدها يتم إخطار الطالب بالنتيجة.

وكشف عن شروط الحصول على الدعم، أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يكون وقعت عليه عقوبات تأديبية، وألا يزيد متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة شهريا عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق كل عام.

وأوضح آليات دعم الطلاب من صندوق التكافل،لافتا الى أن صندوق التكافل له قواعد وضوابط معينة تجري علي جميع الطلاب.

وأشار إلي أن هناك دعما غير محدود يجري تقديمه للطلاب المتعثرين غير القادرين على سداد مصاريف العام الجامعي، وكذلك المدن الجامعية.