آدم حول يتوج بلقب بطولة العالم التأهيلية أفريقيا- 2026 - 2025 للإسكواش

حقق لاعب نادي وادى دجلة آدم حول ، المصنف التاسع والثمانون عالميًا بلعبة الاسكواش، إنجازًا كبيرًا بتتويجه ببطولة العالم التأهيلية أفريقيا 2026 - 2025 للاسكواش، بعد فوزه في النهائي على منافسه ياسين شهدي ، المصنف السبعين عالميًا، بنتيجة 2-3، بواقع نقاط 9-11، 11-8، 11-6، 6-11،7 -11 في مباراة استغرقت 70 دقيقة.



ويُعد هذا التتويج خطوة مهمة في مشوار آدم حول نحو تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية، حيث يسعى لمواصلة التألق وتعزيز ترتيبه في التصنيف الدولي.

جدير بالذكر أن بطولة العالم التأهيلية أفريقيا- 2026 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في الجيزة، مصر ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 10,100دولار أمريكي، بواقع 5,050 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، ما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش الدولي لمحترفي الاسكواش.