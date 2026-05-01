سرادق عزاء كبير في وداع خالة محمد الشناوي بالمحلة قبل مباراة القمة

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية مساء اليوم حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة خالة الكابتن محمد الشناوي لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق النادي الاهلي والتي وافته المنية عقب تعرضها لوعكة صحية تسبب في رحيلها المفاجىء بمحل إقامتها بمدينة المحلة الكبرى.

وفاة خالة الكابتن محمد الشناوي



وتوفيت اليوم خالة محمد الشناوي، حيث تقرر تشييع والجثمان اليوم الجمعة من مسقط رأسها بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسط حضور أفراد العائلة والأقارب.

تحرك لإقامة العزاء



كما تقرر إقامة العزاء في نفس اليوم عقب صلاة المغرب، داخل مركز المحلة الكبرى، وتحديدًا بمنطقة منشية البكري، في أجواء يسودها الحزن بين أسرة اللاعب.

العزاء قبل مباراة القمة

وكان حارس مرمى منتخب مصر وكابتن النادي الأهلي محمد الشناوي خبر وفاة خالته قبل ساعات قليلة من مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026م .

صدمة الحزن والوجيعة



وجاءت هذه الصدمة لتلقي بظلالها على أجواء الفريق الأحمر قبل اللقاء الحاسم، الذي يُعد من أهم مباريات الموسم، في ظل الصراع القوي على لقب الدوري.