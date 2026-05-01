منتخب الجمباز الإيقاعي للجماعي للكبار يتوج بذهبية البطولة الافريقية

توجت لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي للكبار بالمركز الاول والميدالية الذهبية

في منافسات الفردي العام و أداة الكرة وأداة الطوق+ الصولجان في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي التي تقام حاليا في الفترة من 30 أبريل حتي 2 مايو الجاري بمشاركة 11 دولة هي الجزائر وأنجولا وكوت ديفوار ومدغشقر والمغرب وناميبيا وتوجو وتونس وزيمبابوي ومصر وجنوب أفريقيا البلد المضيف.

وتشارك بطلات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئات في فعاليات منافسات البطولة بفريق يضم

منتخب مصر فردي كبار:

-فريدة بهنس

-لينا حليقه

منتخب مصر جماعي كبار:

-ياسمين علي

-مروه عبد اللاه

-جودي عطيه

-رؤي رياض

-مريم البنا

-بتول السيد

منتخب مصر فردي ناشئات:

-سيليا محمد

-فريدة مختار

-مريم ابوالعطا

-لوجين القديم

منتخب مصر جماعي ناشئات:

-عاليا البدري

-حبيبه جنيدي

-خديجه نصيب

-ليلي شبانه

-مريم عباس

-نادية الشواربي

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن القارة السمراء شهدت طفرة كبيرة في رياضة الجمباز بشكل عام والجمباز الإيقاعي بشكل خاص.

وأضاف أمين أن المنافسة ستكون قوية بين منتخبات القارة علي التتويج بالميداليات خلال منافسات البطولة.

وأشار أمين إلى أن الاتحاد الأفريقي للجمباز يساند جميع دول القارة السمراء لاستضافة البطولات القارية للجمباز.

واختتم أمين أن المنتخبات الوطنية للجمباز بشكل عام والايقاعي بشكل خاص تسير وفق الخطة الموضوعة من اللجان الفنية داخل اتحاد الجمباز وتعتلي منصات التتويج الأفريقية