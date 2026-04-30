عمر الشبكي نجم وادي دجلة يتوج بثلاث ميداليات في الجمباز الفني 2026

أعلنت أندية وادى دجلةعن تتويج بطلها عمر عصام الشبكي، لاعب أندية وادى دجلة ومنتخب مصر للجمباز الفني، خلال مشاركته في البطولة الإفريقية للجمباز الفني التي أُقيمت في الكاميرون خلال الفترة من 21 إلى 27 أبريل 2026، وسط مشاركة واسعة من نخبة لاعبي المنتخبات الإفريقية، حيث نجح في حصد المركز الأول في منافسات الفرق، إلى جانب تحقيق المركز الثاني في منافسات جهاز حصان الحلق، والمركز الثالث في منافسات جهاز الحلق.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود أندية وادى دجلة في تطوير لاعبيها ودعمهم بشكل مستمر، كما يعكس تميزها في رياضة الجمباز الفني، ويؤكد نجاح استراتيجيتها في إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق نتائج قوية على المستوى القاري، وهو الهدف الذي تحرص الأندية على إبرازه من خلال هذا الإعلان.

وفي السياق ذاته، جاءت مشاركة منتخب مصر للجمباز الفني في البطولة ضمن توجهات الاتحاد المصري للجمباز لتعزيز التواجد الدولي للاعبين المصريين، وإتاحة فرص احتكاك قوية مع أبرز لاعبي القارة الإفريقية، بما يسهم في رفع المستوى الفني وتطوير الأداء، وإعداد جيل من اللاعبين القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الكبرى المقبلة، حيث شهدت البطولة تألقًا واضحًا لعمر عصام الشبكي، الذي رسّخ مكانته كأحد أبرز المواهب الواعدة في الجمباز الفني على مستوى إفريقيا.

ويُذكر أن أندية وادى دجلة تولي اهتمامًا كبيرًا بقاعدة الناشئين في رياضة الجمباز الفني، حيث تمتلك واحدة من أكبر الأكاديميات المتخصصة في مصر، والتي تضم أكثر من 23 ألف لاعب ولاعبة بمختلف المراحل العمرية، وتعمل من خلال نخبة من أفضل المدربين على تعليم أساسيات اللعبة وصقل مهارات المواهب الواعدة. وقد نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من الأسماء البارزة، من بينهم يحيى زكريا، وأحمد شريف، وشمس يسري، كما سبق للنادي تحقيق إنجاز دولي بحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين، في تأكيد جديد على قوة منظومة الإعداد والتطوير داخل أندية وادى دجلة.