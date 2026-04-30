قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحسم يقترب .. البنتاجون يعرض على ترامب الخيارات العسكرية ضد إيران
فيديو كونفرانس | الرئيس يفتتح عددا من المشروعات في احتفالية عيد العمال
نزل 30 جنيهًا في أول التعاملات المسائية .. موقف الذهب بالصاغة اليوم
مرافعة النيابة العامة في قضية احتكار سوق الدواجن .. فيديو
الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن مصنع المصرية للسكة الحديد
تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة لدعم عمال مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية
سباق نوبل للسلام 2026 .. هل يتفوق ترامب على 200 مرشح للجائزة؟
احتفالية عيد العمال.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "صناع الحاضر وصناع المستقبل"
كوبرا ضخمة تبث الذعر في قرية بالسنطة .. والحماية المدنية تتدخل
اتحاد عمال مصر : رجالنا قوة لا يستهان بها في بناء الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتسلم درع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. فيديو
إنشاء سوق حضارى متكامل في الأميرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عمر الشبكي نجم وادي دجلة يتوج بثلاث ميداليات في الجمباز الفني 2026

عبدالله هشام

 أعلنت أندية وادى دجلةعن تتويج بطلها عمر عصام الشبكي، لاعب أندية وادى دجلة ومنتخب مصر للجمباز الفني، خلال مشاركته في البطولة الإفريقية للجمباز الفني التي أُقيمت في الكاميرون خلال الفترة من 21 إلى 27 أبريل 2026، وسط مشاركة واسعة من نخبة لاعبي المنتخبات الإفريقية، حيث نجح في حصد المركز الأول في منافسات الفرق، إلى جانب تحقيق المركز الثاني في منافسات جهاز حصان الحلق، والمركز الثالث في منافسات جهاز الحلق.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود أندية وادى دجلة في تطوير لاعبيها ودعمهم بشكل مستمر، كما يعكس تميزها في رياضة الجمباز الفني، ويؤكد نجاح استراتيجيتها في إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق نتائج قوية على المستوى القاري، وهو الهدف الذي تحرص الأندية على إبرازه من خلال هذا الإعلان.

وفي السياق ذاته، جاءت مشاركة منتخب مصر للجمباز الفني في البطولة ضمن توجهات الاتحاد المصري للجمباز لتعزيز التواجد الدولي للاعبين المصريين، وإتاحة فرص احتكاك قوية مع أبرز لاعبي القارة الإفريقية، بما يسهم في رفع المستوى الفني وتطوير الأداء، وإعداد جيل من اللاعبين القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الكبرى المقبلة، حيث شهدت البطولة تألقًا واضحًا لعمر عصام الشبكي، الذي رسّخ مكانته كأحد أبرز المواهب الواعدة في الجمباز الفني على مستوى إفريقيا.

ويُذكر أن أندية وادى دجلة تولي اهتمامًا كبيرًا بقاعدة الناشئين في رياضة الجمباز الفني، حيث تمتلك واحدة من أكبر الأكاديميات المتخصصة في مصر، والتي تضم أكثر من 23 ألف لاعب ولاعبة بمختلف المراحل العمرية، وتعمل من خلال نخبة من أفضل المدربين على تعليم أساسيات اللعبة وصقل مهارات المواهب الواعدة. وقد نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من الأسماء البارزة، من بينهم يحيى زكريا، وأحمد شريف، وشمس يسري، كما سبق للنادي تحقيق إنجاز دولي بحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين، في تأكيد جديد على قوة منظومة الإعداد والتطوير داخل أندية وادى دجلة.

أندية وادى دجلة وادى دجلة عمر عصام الشبكي منتخب مصر للجمباز الجمباز الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

ترشيحاتنا

عمرو الليثى

عودة برنامج إنسان تانى لـ عمرو الليثي .. غدًا

شريف منير

عودة قوية لـ نوستالجيا باند بمشاركة شريف منير في حفلات صيف 2026

لفيلم “إذما

يعرض في عيد الأضحى.. طرح الإعلان الرسمي لـ فيلم إذما

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد