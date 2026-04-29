الاتحاد السكندري لم يحضر.. وادي دجلة يتفوق على زعيم الثغر برباعية

نجح وادي دجلة في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري 4-1 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري “مرحلة الهبوط”.

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة بتقدم الأخير بهدفين دون رد



أحرز رانك بولى هدف تقدم وادي دجلة في الدقيقة السادسة قبل أن يضيف حمزة حسان الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 81 أحرز فرانك بولي الهدف الثالث لصالح وادي دجلة قبل أن يضيف هشام محمد الهدف الرابع في الدقيقة 84 ليعزز تقدم فريقه برباعية .

وأحرز فادي فريد الهدف الوحيد لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 89 من ركلة جزاء .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمود علاء - عبد الرحمن جودة - كريم الديب.

الوسط: محمد مجدي أفشة – سيفوري إيزاك - محمود عماد.

الهجوم يسري وحيد – عبد الرحمن مجدي – جون إيبوكا.

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: سيف تقا – حمزة حسان – أحمد رضا – شادي ماهر.

الوسط: زيزو - محمد رجب - ميس كاندورب.

الهجوم: بولي ترويه - دانيال ميشكيتش- رحيم.