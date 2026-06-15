نشأت الديهي: قمة السبع تناقش ملامح نظام عالمي جديد وصعود دول الجنوب

كشف الإعلامي نشأت الديهي عن أبرز العناوين والقضايا الكبرى المطروحة للنقاش خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان، مؤكدًا أن القمة لا تقتصر على الملفات الاقتصادية والسياسية اليومية، بل تتجاوز ذلك إلى طرح رؤى أوسع تتعلق بمستقبل إدارة النظام العالمي.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، من مدينة إيفيان الفرنسية، أن انعقاد قمة السبع يمكن قراءته باعتباره محاولة من الدول الغربية المؤثرة لإعادة صياغة آليات إدارة العالم والحفاظ على مكتسباتها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الاجتماعات يتمثل في البحث عن صياغة نظام عالمي جديد أكثر استقرارًا وتوازنًا.

وأشار إلى أن القمة الحالية تتناول مجموعة من العناوين الكبرى، من بينها مستقبل النظام العالمي، وإمكانية الانتقال إلى نموذج إداري جديد للعالم، يشارك فيه نخبة من الدول المؤثرة إلى جانب كبريات الشركات العالمية، بهدف رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن العالم بات في مرحلة وصفها بـ"الضرورة وليس الاختيار" لإعادة النظر في شكل النظام الدولي، بما يحقق النمو والتعاون والسلام بين الدول، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لحجم التحولات الجارية على الساحة الدولية.