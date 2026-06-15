برلماني: قمة الإمارات ومشاركة مصر في مجموعة السبع تؤكدان ريادة القاهرة في صناعة الاستقرار الإقليمي والدولي

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تشهده الدولة المصرية يعكس بوضوح استعادة القاهرة لمكانتها وثقلها السياسي كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى أن التزامن بين انعقاد القمة المصرية الإماراتية، ودعوة مصر للمشاركة في قمة مجموعة السبع الكبرى، برهان ودليل قاطع على أن القاهرة باتت رقمًا فاعلاً لا يمكن تجاوزه في صياغة الحلول للقضايا المعقدة وتخفيف حدة التوترات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الصبان في بيان لها، أن القمة التاريخية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، جسدت نموذجًا فريدًا للتحالف الاستراتيجي بين قوتين عربيتين كبيرتين، مبينة أن ترحيب الزعيمين بالاتفاق الأخير لوقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز يعكس رؤية ثاقبة تستهدف حماية حركة التجارة العالمية واستعادة التوازن للمنطقة، بالتزامن مع تأكيد الرئيس السيسي بأن أمن الإمارات والخليج هو امتداد أصيل وعقيدة راسخة في مفهوم الأمن القومي المصري.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع الكبرى G7 ليست اعتراف دولي ملموس بالقيمة الإستراتيجية لمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، ولكن استنادًا لدورها المحوري وصوتها العاقل والمتزن القادر على التعبير عن قضايا الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، في توقيت شديد التعقيد.

وشددت النائبة ولاء الصبان على أن استقرار الشرق الأوسط وممراته المائية الحيوية يرتبط بدور مصر المحوري وجهودها الدبلوماسية، مؤكدة أن التكامل المصري الإماراتي والتقدير الدولي المتزايد لمكانة القاهرة يسهمان في ترسيخ الأمن والتنمية بالمنطقة، ويعكسان نجاح الدبلوماسية المصرية في دعم العمل العربي المشترك وتحويل التحديات إلى فرص للتنمية والازدهار.