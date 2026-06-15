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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات الطرق.. وقرقر يشدد على تنفيذ التوصيات

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
فريدة محمد

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الطرق بعدد من المحافظات.


حيث ناقشت اللجنة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين معتز حجازى وشرين عبد العزيز القشاش، بشأن عدم الانتهاء من رصف الطريق الرابط بين مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.

إنهاء أعمال الرصف في القطاع من منطقة كفر السكرية

وبعد الانتهاء من المناقشة أوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بسرعة إنهاء أعمال الرصف في القطاع من منطقة كفر السكرية حتى منطقة بابل بطول 3,5 كم، وذلك خلال مدة شهر.

كما أوصت بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بموافاة اللجنة النائبين مقدمي موضوع طلبي الإحاطة بخطاب رسمي يفيد انتهاء الأعمال الرصف في القطاع من كفر السكرية حتى بابل بطول 3,5 كم.


وناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أسماء الجمال، بشأن الإهمال في إجراءات السلامة على كوبرى الاخصاص الواقع على الطريق الدائرى الاقليمى بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وتكرار الحوادث عليه نتيجة عدم وجود حواجز خرسانية أو علامات ارشادية.


وأوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإنهاء أعمال صيانة كوبري الاخصاص الواقع على الدائري الإقليمي وذلك خلال شهر .
وكذلك أوصت الهيئة بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يتضمن الجدول الزمني لإنهاء الأعمال ووفقا لما تم الاتفاق عليه.


كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم خليف، بشأن توقف الأعمال بمحور وسط الدلتا بمحافظة المنوفية.


وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظتي المنوفية والبحيرة لمعاينة المسافة الواقعة ضمن محور وسط الدلتا بطول 7 كم والكوبري المطلوب استكمال تنفيذه، وذلك برئاسة السيد النائب هشام عبد الواحد، وعضوية النائب مقدم موضوع طلب الإحاطة ومن يرغب من نواب محافظة المنوفية، على أن يتم موافاة اللجنة بنتائج تلك اللجنة.


وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب صابر عبد القوى، بشأن التأخر في رصف الطرق داخل قرى مركز اشمون رغم الانتهاء من توصيل المرافق ضمن مبادرة حياة كريمة، هذا بالإضافة إلى عدم البدء في تنفيذ اعمال إنشاء محور قطا والكوبرى الرابط بمحافظة الجيزة.

وأوصت اللجنة بقيام محافظة المنوفية بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يفيد الجدول الزمني لبدء وإنهاء أعمال الطرق التابعة للمحافظة بمركز أشمون، وموقفها المالي.

كما أوصت بقيام محافظة المنوفية بمخاطبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدراج أعمال الطرق التابعة للمحافظة بمركز أشمون ضمن خطة المحافظة.

وخلال الاجتماع شدد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، علي ضرورة الالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في المواعيد المحددة لها، مؤكدا أن اللجنة لا تقبل أى تهاون في حل مشكلات المواطنين في قطاع الطرق، نظرا لأهمية ذلك القطاع بالإضافة إلي اهتمام القيادة السياسية به بشكل كبير ، ما تسبب في طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق.


وأشار إلى أن المواطن البسيط في المحافظات من حقه أن يشعر بمستوى جيد من الخدمات وفي مقدمتها الطرق، وهو الأمر الذي تستهدفه القيادة السياسية عبر مبادرة حياة كريمة التى تهدف لتحسين مستوى الخدمات في الريف المصري.

نقل النواب مشكلات الطرق قرقر مجلس النواب بمجلس النواب

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