انطلاق أعمال قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية بمشاركة قادة الدول الأعضاء

انطلقت في مدينة "إيفيان" الفرنسية، مساء اليوم الإثنين، أعمال قمة مجموعة السبع (G7)، بمشاركة قادة الدول الأعضاء السبع: فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، واليابان، إلى جانب قادة الاتحاد الأوروبي وعدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية المدعوة.

ومن المنتظر أن يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة إيفيان في وقت لاحق مساء اليوم؛ للمشاركة في فعاليات القمة يومي الثلاثاء والأربعاء؛ تلبية لدعوة من الجانب الفرنسي.

وشهد منتجع "إيفيان" مراسم الاستقبال الرسمي لقادة دول المجموعة وزوجاتهم من قِبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى بريجيت ماكرون.

وعقب الاستقبال، استهلت القمة أعمالها بعشاء عمل مغلق ضم قادة ورؤساء حكومات المجموعة تحت عنوان "الاستجابة معاً للتحديات الدولية الكبرى".

ووفقاً لجدول الأعمال الرسمي للقمة، توافد قادة الدول والشخصيات المدعوة تباعاً إلى مدينة إيفيان؛ حيث وصل في وقت مبكر من اليوم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تلاه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

كما وصل بعد الظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.

ومن المقرر أن تشهد القمة، التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، جدول أعمال مكثف يبدأ صباح غدٍ الثلاثاء بجلسة عمل مخصصة لبحث "بناء السلام والأمن في أوكرانيا وأوروبا" بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما تعقد القمة غداً، غداء عمل موسع؛ لمناقشة "مواجهة الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة قطر والإمارات؛ حيث من المنتظر أن يصل صباح غد إلى إيفيان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تتضمن أعمال القمة في يومها الثاني والثالث لقاءات موسعة مع قادة الدول الشريكة تشمل قادة مصر والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية وكينيا، بالإضافة إلى رئيس مجموعة البنك الدولي ورئيس المصرف الأفريقي للتنمية، لمناقشة "بناء شراكات جديدة وإعادة بناء التضامن الدولي".

وتختتم القمة أعمالها يوم الأربعاء بجلسات تركز على "تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام" بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى جانب بحث "ضمان النشر الآمن والسريع والفعال للذكاء الاصطناعي" بحضور قادة قطاع الأعمال التكنولوجي، يليه المؤتمر الصحفي الختامي للرئيس الفرنسي للإعلان عن نتائج قمة مجموعة السبع.