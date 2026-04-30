للمرة الرابعة.. فيروز تحصد ذهبية وكأس بطولة الجمهورية للجمباز| صور

حصلت فيروز أحمد حسن، على المركز الأول فى مسابقة مهرجانات وبطولات الجمهوريه للجمباز تحت سن السابعة جمباز فنى آنسات.

واجتازت فيروز كافة الأنشطة الرياضية التى تتضمنتها المسابقة، بحضور العديد من الحكام، وبحضور ومشاركة الهيئات الرياضية المشاركة فى المسابقة.

وتضمنت المسابقة أكثر من 6 أنشطة رياضية، ونجحت فيروز في اجتيازها ونالت المركز الأول فى كافة المستويات.



كما حصلت فيروز على الميدالية الذهبية وكأس الجمهورية بعد اجتيازها كافة الأنشطة التى تضمنتها المسابقة.

وكانت فيروز أحمد حسن قد حصلت قبل ذلك على المركز الأول في بطولة كأس مصر للجمباز وأيضا بطولة الجمهورية للجمباز 3 مرات على التوالي.

ونجحت فيروز أحمد حسن في حصد البطولة الرابعة في تاريخ فراشة الجمباز وذلك وسط منافسة قوية جمعت أكثر من 200 هيئة رياضية.