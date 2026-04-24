ناشئات مصر يتألقن ويحققن لقب البطولة الأفريقية للجمباز الفني بالكاميرون

توج منتخب الناشئات بلقب بلقب البطولة الأفريقية للجمباز الفني 2026، والمقامة حاليا في الكاميرون.

وحقق منتخبنا المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائيات منافسات الفرق، بعد أداء جماعي مميز.

ناشئات مصر نجوم المستقبل يسطرن تاريخ جديد البطولات الأفريقية

وجاء منتخب ناشئات جنوب أفريقيا في المركز الثاني، فيما حلت ناشئات الجزائر في المركز الثالث وحصلن على الميدالية البرونزية.

وواصلت ناشئات مصر التألق، حيث حققت “تيا الميداني” المركز الأول في منافسات الفردي العام، ونجحت “ملك مقلد” في تحقيق المركز الثاني في منافسات الفردي العام “ناشئات”.

وشارك أبطال وبطلات منتخب مصر للكبار والناشئين للجمباز الفني في فعاليات منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الفني في نسختها الـ 19، والتي تُقام خلال حاليا في ياوندي بالكاميرون.

ويمثل منتخب مصر للرجال، كل من:

عمر العربي

محمد عفيفي

عمر الشوبكي

مصطفى أحمد

يحيى زكريا

بينما يمثل منتخب مصر للآنسات، كل من:

جنى محمود

جنى عبد السلام

جودي عبد الله

سيرين أبو الهدى

كلودين سليمان

ويضم منتخب مصر للناشئين، كل من:

عبد الله شعراوي

بلال الجزار

مازن السيد

محمد عبد القوي

معاذ أبو ورد

بينما يضم منتخب مصر للناشئات، كل من:

خديجة مظهر

مليكة أحمد

ملك مقلد

تيا الميداني

جوزال الجارحي

وتترأس البعثة الدكتورة لمياء علي عبد الرحمن، نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز و عضو المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي.