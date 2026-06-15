زراعة 120 شجرة مثمرة وزينة بكفر الزيات

أكد ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية ، غرس وزراعة 120 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك استمراراً لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

توجيهات محافظ الغربية



وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

تلبية لخدمة المواطنين



وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.