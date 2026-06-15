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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة 120 شجرة مثمرة وزينة بكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية ، غرس وزراعة 120 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك استمراراً لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

توجيهات محافظ الغربية 


وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

تلبية لخدمة المواطنين 


وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

أخبار محافظ الغربية زراعة أشجار خدمة للمواطنين كفر الزيات شوارع

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