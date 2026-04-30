سلع بأسعار مخفضة .. الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد حتى عيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ (28) من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% على السلع الغذائية ، ومنتجات الشركات التجارية والصناعية ، لمدة شهر إعتباراً من (1 مايو 2026) بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وبدءاً من يوم الأحد الموافق 10 /5/ 2026 تم التوسع فى أعداد الكيانات التجارية المشاركة فى المبادرة لتصل إلى: (3093 سلسلة تجارية – 109 محل جزارة ولحوم – 107 قافلة متحركة – 168 شادر رئيسى وفرعى) ليصبح عدد الفروع والسلاسل والمنافذ المشاركة بإجمالى 3477 فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1300) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.. تحت رعاية رئيس الجمهورية .







