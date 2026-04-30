هيئة تنشيط السياحة: لا تحذيرات سفر ضد مصر وحملات لطمأنة السائحين

قال الدكتور أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، إن «مع بداية الأزمة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية كانت المشكلة الأولى لدينا هي طمأنة المسافرين القادمين إلى الوجهات السياحية المختلفة في مصر لطمأنتهم وسلامتهم الشخصية، وهذا ما عملنا عليه بقوة مع شركاء المهنة من الفنادق والشركات المصرية وشركائنا الأجانب من شركات الطيران ومشغلي الرحلات وخلافه».

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، «وفي المرحلة الأولى عملنا عن قرب مع وزارة الخارجية المصرية لضمان ألا تصدر تحذيرات سفر لمصر أو أن تكون هناك تحذيرات توخي الحذر، والحمد لله حتى الآن لم تصدر أي تحذيرات سفر ضد مصر».

وتابع: «والجزء الثاني عملت هيئة تنشيط السياحة على التصوير بشكل مباشر مع السائحين الموجودين في مختلف المناطق السياحية من جنسيات مختلفة لنشر رسالة إيجابية عن السياحة في مصر».