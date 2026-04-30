وزير السياحة الفلسطيني : الاحتلال استهدف 216 موقعا أثريا

قال هاني الحايك وزير السياحة والآثار الفلسطيني، إنّ الشعب الفلسطيني يمر بظروف قاسية، وبخاصة في قطاع غزة، حيث جرى استهداف 216 موقع أثري وسياحي من إجمالي 315، إذ جرى تدمير كل هذه المواقع جزئيا أو كليا، مشددًا، على أنه رقم غير مسبوق وغير مقبول في المطلق.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك استهداف مكثف للمواقع السياحية في الضفة الغربية، وجرى فرض السيادة على بعض المواقع الأثرية مثل الحرم الإبراهيمي الشريف.

وتابع، أنه تم التعامل مع الحرم الإبراهيمي الشريف كجزء من الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تمنح التراخيص والتصاريح اللازمة لعمل تغييرات، مشددًأ، على أنه موقع تراث عالمي.

وأشار، إلى استهداف الكثير من المواقع الأثرية في فلسطين بشكل عام: "نعاني ولا نستطيع الدخول إلى بعض المواقع بسبب تدخل جيش الاحتلال".