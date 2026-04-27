كامل الباشا بالإسكندرية للفيلم القصير: فلسطين أقوى من الاحتلال وراح ننتصر

وجه الفنان الفلسطيني كامل الباشا رسالة إلى المصور والمخرج الفلسطيني أحمد الدنف، أثناء تسلم تكريمه بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائلا: "أحمد الدنف، صوتنا للمستقبل وفلسطين أقوى من الاحتلال ومن الصهيونية وراح ننتصر بإذن الله"،



يقام حفل الافتتاح بحضور الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد محمود رئيس المهرجان، وموني محمود المدير التنفيذي للمهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان، والنجم باسم سمرة، الفنان عصام عمر، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، وركين سعد.

إلى جانب حضور كل من: المونتيرة منى ربيع، الفنان محمد ممدوح، خالد كمال، المخرج خيري بشارة، الفنان حسام داغر، السيناريست هيثم دبور، الفنان كامل الباشا، المنتج محمد مشيش، المنتج صفي الدين محمود، الفنان أحمد كمال.



تقام الدورة الثانية عشر من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 27 أبريل لـ 2 مايو بمدينة الإسكندرية، المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.