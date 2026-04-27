بالتلاتة أهو .. تعليق مثير لـ عمرو أديب على الهواء بعد ثلاثية بيراميدز في الأهلي

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة النادي الأهلي من نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" قلبي يقطر دما بالتلاتة أهو .. وانبساطي بإن الاهلي اتغلب اكتر بكتير من خوفي إن بيراميدز ياخد الدوري".

وتابع عمرو اديب :" يأتي اليوم الذي يفوز فيه بيراميدز على الاهلي 3 صفر "، مضيفا:" إنبي هو عقدة الزمالك لكن لسه الاماني ممكنة".



وأكمل أديب :" خليكوا حقانيين هل الاهلي لعب كورة السنة دي في الدوري، وبيراميدز ده فريق له خطوط وإمكانيات".



ولفت عمرو أديب :"بعون الله أسوأ ظرف في ماتش الزمالك والأهلي نتعادل وربنا يكرمنا ونكسب".

