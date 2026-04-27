يا أبو الكباتن | منشور ناري من عمرو أديب لمعلق مباراة الزمالك وإنبي

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لمعلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز، بعد انتهائها بالتعادل السلبي.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: “‏والمعلق يقولك هو الزمالك متوتر ليه ؟! اصل يا ابو الكباتن احنا بنلعب عالدورى مش عالمركز السادس”.

وتعادل فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبيًا مع إنبي، ليهدر نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم البطولة.

بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب إنبي، الذي هدد مرمى الزمالك بأكثر من فرصة خطيرة في الدقائق الأولى، تألق خلالها عمر جابر ومهدي سليمان في التصدي لها وإبعاد الخطورة.

وفي الدقيقة 17، ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إنبي أحرزه أحمد كالوشا بداعي التسلل، بعد متابعة كرة ثابتة سددها زياد كمال وسقطت من يد مهدي سليمان قبل أن يسكنها اللاعب الشباك.

وتلقى الزمالك ضربة مبكرة في الدقيقة 27 بعد إصابة عمر جابر عضليًا، ليغادر الملعب ويشارك محمد إبراهيم كبديل اضطراري.