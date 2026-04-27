محمد هاني يغيب عن لقاء الزمالك في قمة الدوري المقبلة

تأكد غياب محمد هاني، لاعب النادي الأهلي أمام الزمالك في قمة الكرة المصرية في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك؛ بعد أن حصل محمد هاني على بطاقة صفراء في مواجهة بيراميدز، اليوم- والتي انتهت بالتعادل السلبي- في الدقيقة 17؛ ليصل إلى 3 بطاقات صفراء في بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

تقام مباراة الأهلي والزمالك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مجموعة البطولة في مسابقة الدوري الممتاز، مساء يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تذاع مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، على قناة ON Sports المصرية.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعة التتويج في مسابقة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه (بيراميدز والأهلي) حيث يمتلك كل منهما 44 نقطة.