ناقد رياضي: محمد هاني جاهز لمواجهة سيراميكا وخاض المران بالكامل

أشار الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، إلى عودة محمد هاني لاعب النادي الأهلي للمران بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر.

وكتب أحمد علد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "محمد هاني جاهز لمواجهة سيراميكا كليوباترا وخاض مران الأهلي بالكامل أمس.. وأيضا التدريبات شهدت عودة هادي رياض وياسين مرعي".

وكان قد كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، أن اللاعب محمد هاني يعاني من إصابة في منطقة الرسغ، مشيرًا إلى خضوعه لفحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على حالته وتحديد مدى خطورة الإصابة، وسط ترقب لموقفه النهائي من المشاركة في المباريات القادمة.

وتأتي إصابة هاني في توقيت حساس، حيث يواجه شبح الغياب عن صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة على الصعيد المحلي بالدوري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري