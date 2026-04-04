قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ناقد رياضي: محمد هاني جاهز لمواجهة سيراميكا وخاض المران بالكامل

محمد هاني
سارة عبد الله

أشار الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، إلى عودة محمد هاني لاعب النادي الأهلي للمران بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر.

وكتب أحمد علد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "محمد هاني جاهز لمواجهة سيراميكا كليوباترا وخاض مران الأهلي بالكامل أمس.. وأيضا التدريبات شهدت عودة هادي رياض وياسين مرعي".

وكان قد كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، أن اللاعب محمد هاني يعاني من إصابة في منطقة الرسغ، مشيرًا إلى خضوعه لفحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على حالته وتحديد مدى خطورة الإصابة، وسط ترقب لموقفه النهائي من المشاركة في المباريات القادمة.

وتأتي إصابة هاني في توقيت حساس، حيث يواجه شبح الغياب عن صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة على الصعيد المحلي بالدوري.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا  فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري 

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا  الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء  بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، وتذاع المباراة عبر  قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري

محمد هاني الأهلي سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 .. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

ترشيحاتنا

ناصر منسي

بعد تسجيله ثنائية أمام المصري.. إعلامي عن ناصر منسي: الظاهرة

الزمالك

بعدما اكتسح المصري.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية

الدوري الإيطالي

قمة دوري الكالتشيو.. نابولي يواجه ميلان في رحلة الزحف نحو الصدارة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد