بين البقاء والرحيل.. كيف يدير الزمالك ملف فتوح وعبد المجيد؟

في وقت تتزاحم فيه التحديات داخل جدران نادي الزمالك .. تتحرك الإدارة على أكثر من محور في محاولة لإعادة الاستقرار إلى القلعة البيضاء وسط أزمات متراكمة تضغط بقوة على مستقبل الفريق سواء على الصعيد الفني أو الإداري.

لا تزال أزمة إيقاف القيد تمثل التحدي الأكبر أمام مسؤولي الزمالك في الفترة الحالية بعد العقوبات المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقات متأخرة لمدربين ولاعبين سابقين.

وبحسب مصادر داخل النادي فإن عدد القضايا المعلقة وصل إلى 14 قضية ما بين أحكام نهائية تحتاج إلى سداد وأخرى تتطلب تسويات وجدولة عاجلة وهو ما يضع الإدارة أمام سباق مع الزمن لإنهاء هذا الملف الشائك.

خطة إنقاذ تعتمد على الاحتراف

في ظل الضغوط المالية بدأت إدارة الزمالك في التفكير بجدية في تسويق بعض نجوم الفريق كحل سريع لتوفير سيولة مالية تساهم في سداد المستحقات ورفع عقوبة القيد.

ويبرز اسما أحمد فتوح وحسام عبد المجيد على رأس قائمة المرشحين للاحتراف الخارجي لما يمتلكانه من إمكانيات فنية وقدرة على جذب عروض مالية قوية من أندية خارجية.

تحصين النجوم قبل اتخاذ القرار

ورغم التفكير في بيع اللاعبين فإن إدارة الزمالك تتحرك في اتجاه موازٍ يهدف إلى تأمين مستقبل الفريق من خلال العمل على تمديد عقود الثنائي في أقرب وقت ممكن.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب نهاية عقديهما بنهاية الموسم المقبل وهو ما يمنحهما أحقية التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير القادم ما قد يعرض الزمالك لخسارتهما مجانًا في صيف 2027.

الإدارة تسعى من خلال هذا التحرك إلى الحفاظ على حقوق النادي سواء باستمرار اللاعبين أو تحقيق أقصى استفادة مالية من رحيلهما حال وصول عروض مناسبة.

شروط واضحة للموافقة على الرحيل

وبحسب ما كشفته المصادر فإن الزمالك لن يمانع في رحيل أي من اللاعبين بشرط تلقي عرض مالي قوي لا يقل عن 3 ملايين دولار وهو الرقم الذي تراه الإدارة مناسبًا لقيمة الثنائي داخل الفريق.

كما يراهن مسؤولو النادي على تألق اللاعبين خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية التي قد تسهم في رفع قيمتهما التسويقية بشكل أكبر.

كأس العالم بوابة العروض الكبرى

تأمل إدارة الزمالك أن يشهد كأس العالم 2026 ظهورًا مميزًا للاعبيها الدوليين ما قد يفتح الباب أمام عروض احترافية مغرية.

ويعد أحمد فتوح من أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار مؤخرًا بعد أدائه القوي أمام منتخب إسبانيا حيث نجح في تقديم مباراة متكاملة دفاعيًا وهجوميًا خاصة في مواجهته مع النجم الصاعد لامين يامال.

سباق مع الزمن لحل أزمة القيد

في المقابل لا تتوقف تحركات الإدارة عند ملف بيع اللاعبين بل تعمل بالتوازي على إيجاد حلول بديلة لإنهاء أزمة القيد قبل نهاية الشهر المقبل لضمان الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

ويعد هذا الملف أولوية قصوى خاصة في ظل رغبة الزمالك في العودة إلى المنافسة القارية واستعادة مكانته بين كبار الأندية في أفريقيا.

إعادة بناء القلعة البيضاء

تسير إدارة الزمالك حاليًا على خيط رفيع بين الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبين ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لإنقاذ الوضع المالي.

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة تبدو الفترة المقبلة حاسمة في تحديد شكل الفريق سواء من حيث قائمة اللاعبين أو القدرة على إبرام صفقات جديدة.

ويبقى الهدف الأكبر هو إعادة بناء فريق قادر على المنافسة وإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي على منصات التتويج بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت بشكل واضح على مسيرته.