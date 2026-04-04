معتمد جمال يضم محمد عواد لمعسكر الزمالك ويستبعد صبحي قبل مواجهة المصري

كشف الإعلامي كريم خطاب، خلال برنامج “ملعب أون” على قناة أون سبورت، عن ملامح قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري.

وأوضح خطاب أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، قرر ضم الحارس محمد عواد إلى معسكر الفريق في برج العرب، استعدادًا للمباراة المقررة يوم الأحد على استاد الجيش، في مواجهة وصفها بالصعبة والمتكررة بين الفريقين هذا الموسم سواء في الدوري أو بطولة الكونفدرالية.

وأشار كريم خطاب إلى أن الجهاز الفني استقر على استبعاد محمد صبحي من المعسكر، في الوقت الذي يتواجد فيه المهدي سليمان كحارس أول حاليًا، بينما يأتي محمد عواد ضمن القائمة، ومعهما حارس ثالث استعدادًا للقاء.

وأكد خطاب أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، في ظل حالة التركيز الكبيرة التي يعيشها كل طرف خلال المرحلة الحالية، وهو ما يُنذر بمواجهة قوية ومتكافئة.