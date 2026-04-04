إبراهيم عبدالخالق: التركيز والدوافع أهم أسلحة الزمالك في مواجهة المصري

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة المصري ستكون صعبة، مشددا على أن التركيز أهم عنصر في هذه المباراة لتحقيق الفوز.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "التركيز هو العامل الأهم في مباراة المصري ويجب أن يبدأ الزمالك المبارة بروح وإصرار من اللاعبين لتحقيق الفوز ودوافع لاعبي الأبيض كبيرة".

وأضاف: "مباراة المصري لن تكون سهلة على الزمالك، ومعتمد جمال صنع حالة جيدة بين جميع اللاعبين وفريق المصري أصبح كتاب مفتوح بعدما فاز واجهه الزمالك هذا الموسم 4 مباريات حتى الآن".

وأوضح: "الزمالك يمتلك الدوافع الأكبر في مواجهة المصري، وتألق أحمد فتوح مع المنتخب أمر إيجابي وسيساعده على التألق مع القلعة البيضاء".