الزمالك: 15 أتوبيسًا لنقل الجماهير إلى برج العرب لحضور مباراة المصري

في إطار دعم جماهيره وتسهيل حضورهم للمباريات، أعلن نادي الزمالك عن توفير 15 أتوبيسًا لنقل المشجعين إلى استاد برج العرب، وذلك لمؤازرة الفريق في مواجهته المرتقبة أمام المصري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد التجمع والانطلاق

حدد النادي موعد تجمع الجماهير أمام بوابة رقم 5 في مقر الزمالك، حيث ستكون الأتوبيسات في انتظار المشجعين بداية من الساعة الثالثة عصرًا يوم الأحد المقبل. ويأتي هذا التنظيم بهدف ضمان سهولة التحرك ووصول الجماهير في الوقت المناسب قبل انطلاق اللقاء.

دعم جماهيري منتظر

تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود إدارة الزمالك لتعزيز الحضور الجماهيري في المباريات المهمة، خاصة أن لقاء المصري يُمثل أهمية كبيرة للفريق في مشواره بالدوري. ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا مميزًا لدعم اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية.

تسهيلات لتخفيف الأعباء على الجماهير

حرصت إدارة النادي على توفير وسائل نقل مجانية أو مدعومة لتقليل الأعباء المادية على الجماهير، إلى جانب تنظيم عملية الانتقال بشكل آمن وسلس. ويُنتظر أن تساهم هذه المبادرة في زيادة الإقبال الجماهيري وتعزيز الروح الجماعية بين المشجعين.

مواجهة قوية في انتظار الزمالك

يستعد الزمالك لخوض مباراة قوية أمام فريق المصري، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على مراكز متقدمة في جدول الدوري. ويُعوّل الجهاز الفني على دعم الجماهير كعنصر مهم في تحقيق الانتصار، خاصة في المباريات خارج الأرض.

دعوة للحضور والالتزام بالتعليمات

دعا النادي جماهيره إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية خلال التجمع والرحلة، للحفاظ على سلامة الجميع وضمان خروج الحدث بصورة حضارية تليق باسم الزمالك وجماهيره