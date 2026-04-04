خالد قمر: الاستقرار مفتاح بطولات الزمالك.. وثلاثي الهجوم يصنع الفارق أمام المصري

أكد خالد قمر، نجم الزمالك السابق، أنه يتمنى بداية قوية للفريق الأبيض في الدور الحاسم بالدوري، مشددا على أهمية الفوز على المصري البورسعيدي في المباراة المقبلة.

وقال قمر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "الاستقرار الإداري بداية الطريق نحو حصد الزمالك للبطولات وامتلاك الفريق الأبيض لمهاجمين مميزين أمر مهم نظرا للمنافسة هذا الموسم على البطولات".

وأضاف: "ناصر منسي والدباغ والجزيري ثلاثي مميز في هجوم الزمالك وثنائية منسي والدباغ تذكرني بفترتي مع باسم مرسي في 2014، ومعتمد جمال نجح في توفير المناخ الجيد للاعبي القلعة البيضاء".

وأوضح: "الجماعية وعدم الإعتماد على النجم الأوحد سر تفوق الزمالك، وأحمد فتوح لاعب كبير وتألقه مع منتخب مصر سيعيد بالمكسب على نادي الزمالك".