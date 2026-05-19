جمال شعبان: شريف مختار «طبيب العرب» قدوة إنسانية وعلمية نادرة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن جامعة الدول العربية منحت الدكتور شريف مختار، أستاذ أمراض القلب وطب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، جائزة «طبيب العرب».

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الدكتور شريف مختار، رغم كِبر سنه، ما زال يعمل بيده، وهو مدرسة عالمية في طب الحالات الحرجة، ويمتلك ذاكرة رقمية، كما أنه معلم للأجيال.

شريف مختار

ولفت إلى أن الدكتور شريف مختار كان مثلًا أعلى له، وأنه يستحق الكثير؛ لأنه علّم أجيالًا كثيرة، ويُعد مثالًا للإنسانية، كما أنه لا يحب الظهور في الأضواء.

وأشار إلى أنه تعلم على يد الدكتور شريف مختار، وأن حصوله على جائزة «طبيب العرب» يُعد تكريمًا مستحقًا له.

وفي وقت سابق هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد شريف مختار، أستاذ أمراض القلب وطب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، بمناسبة فوزه بجائزة «الطبيب العربي» في مجال التميز والريادة والأثر المهني الطبي.

إنجازات علمية ومهنية



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدكتور محمد شريف مختار يمثل قيمة علمية وطبية رفيعة، ونموذجًا مشرفًا للعطاء والإخلاص في خدمة الطب والبحث العلمي والتعليم الطبي، مشيرًا إلى أن إسهاماته الممتدة كان لها بالغ الأثر في إعداد أجيال من الأطباء، والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المتخصصة.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن اعتزازه الكبير بما يحققه أبناء مصر من نجاحات وإنجازات علمية ومهنية، تسهم في تعزيز مكانة مصر الطبية والعلمية، وترسيخ دورها الريادي في دعم القطاع الصحي عربيًا ودوليًا.

من الجدير بالذكر أن مجلس وزراء الصحة العرب، التابع لجامعة الدول العربية، منح هذه الجائزة تقديرًا لمسيرته المهنية العلمية والطبية الرائدة، وإسهاماته المتميزة في تخصص أمراض القلب وطب الحالات الحرجة.

ويُعد هذا التكريم العربي تأكيدًا على المكانة المتميزة التي يحظى بها العلماء والأطباء المصريون على المستويين العربي والدولي، وشهادة على ريادة المدرسة الطبية المصرية وإسهاماتها المؤثرة في مختلف التخصصات الطبية.