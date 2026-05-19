هند الضاوي: إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق غزة ورفضها يعطل نشر قوات دولية

هند الضاوي
هند الضاوي
محمود محسن

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة جرى تقسيمه إلى مراحل واضحة وبنود بحسب ما جاء في الاتفاق، موضحة أن المرحلة الأولى تضمنت إطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديمها برنامج حديث القاهرة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من الاتفاق كانت تشمل إدخال المعدات الثقيلة لتهيئة وإصلاح بعض الطرق الرئيسية داخل قطاع غزة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ هذه البنود بشكل كامل، ولم يتم ادخال المساعدات لتهيئة الأرض وعودة الحياة لتكون شبه طبيعية، ولم تبدأ العمليات في القطاع، بذريعة من إسرائيل بأنها تريد نزع سلاح حماس.

 لفرض الأمن

وأكدت هند الضاوي أن إسرائيل لم تلتزم بصورة كاملة بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن نشر قوات متعددة الجنسيات داخل غزة لفرض الأمن، بسبب رفض إسرائيل المتكرر للدول التي يُفترض أن تشارك في تشكيل تلك القوات.

