هند الضاوي: زيارة ترامب إلى الصين مفصلية وتعيد تشكيل النظام العالمي

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين تُعد من الزيارات المفصلية التي كان من المنتظر أن تناقش عددًا كبيرًا من الملفات المؤثرة على النظام العالمي وشكل العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن أي تفاهم بين واشنطن وبكين سينعكس بشكل إيجابي على الساحة الدولية المتوترة، في حين أن غياب التوافق قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية واسعة، قد تصل إلى تصاعد الصراعات وتحولها إلى حروب بالوكالة في عدد من المناطق حول العالم.

وأضافت هند الضاوي أن الملفات العالقة بين الولايات المتحدة والصين لا تقتصر آثارها على الطرفين فقط، بل تمتد لتشمل جميع دول العالم، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، لما له من تأثير مباشر على الأسواق والاستقرار المالي العالمي.

وأشارت هند الضاوي إلى أن الرؤية الصينية تقوم على أن النظام العالمي لا يجب أن ينتهي في كل مرحلة بحرب كبرى تقضي على الأخضر واليابس، مؤكدة أن بكين تفضل تقاسم المصالح وتبادل المنافع على أساس من المساواة، دون فرض أفضلية لطرف على آخر بين القوى الكبرى.