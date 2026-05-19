متحدث الزراعة: القمح المصري يقترب من 5 ملايين طن.. وتفاصيل مفاجئة عن أزمة البطيخ

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن معدلات توريد القمح المحلي هذا الموسم تسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن الكميات الموردة تجاوزت 3.5 مليون طن حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

وأوضح جاد، خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن زيادة المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب توجه المزارعين لتجربة أصناف زراعية جديدة، أسهما في رفع معدلات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الدولة وفرت العديد من التيسيرات لدعم منظومة زراعة القمح، مؤكدًا أن باب التوريد سيظل مفتوحًا حتى منتصف أغسطس المقبل، قائلاً: «لن نترك حبة قمح لدى المزارع خارج الصوامع».

وفي سياق آخر، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة البطيخ في محافظة كفر الشيخ يُعد حالة فردية، مشيرًا إلى أن لجنة فنية متخصصة انتقلت لمعاينة الواقعة، وتبين أن السبب يعود إلى أخطاء في عمليات التسميد أدت إلى زيادة النمو الخضري على حساب النمو الثمري.

كما تطرق إلى ارتفاع أسعار الطماطم، موضحًا أن ذلك يرجع إلى تباين العروات الزراعية وزيادة الطلب مقابل انخفاض المعروض مع بداية العروة الصيفية، متوقعًا بدء تراجع الأسعار خلال شهر يونيو مع زيادة حجم الإنتاج وطرح كميات جديدة بالأسواق.