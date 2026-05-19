الصحة: مصر لا توجد بها أي حالات مصابة بفيروس إيبولا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه هناك متابعة مستمرة من وزارة الصحة لكل مستجدات وتطورات انتشار فيروس إيبولا في أحدى الدول الأفريقية .



وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “صدى البلد”: "مصر لا توجد بها اي حالات مصابة بفيروس إيبولا .



وتابع حسام عبد الغفار: "وزارة الصحة اتخذت عدة إجراءات لمنع انتشار فيروس إيبولا في مصر وتشديد الرقابة على كافة منافذ مصر سواء البرية او البحرية او الجوية ".



واكمل حسام عبد الغفار: "الوضع بالنسبة لإيبولا يختلف عن كورونا وفيروس إيبولا ينتقل العدوى من خلال التواصل الوثيق مع المريض ولا ينتقل عبر الهواء".

ولفت حسام عبد الغفار: "فيروس إيبولا ينتقل في فترة ظهور الاعراض وليس في فترة ارتفاع درجات الحرارة ولم نمنع أي احد من الدخول ولم يرد لنا تواجد أي اشتباه في دخول إصابات بفيروس إيبولا ".