يوسف الشريف : محمد صلاح قصه "خيال علمي" تحققت على أرض الواقع

أشاد الفنان يوسف الشريف بالنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول مؤكدا أن صلاح اسطوره من الصعب تكراراها.

وأضاف خلال تصريحات نشرها حساب الدوري الإنجليزي الممتاز أن رحيل محمد صلاح عن الدوري الانجليزي يمثل خساره كبيره للكرة الانجليزية.

وأضاف أن حديثه عن محمد صلاح حاليا ليس فقط بصفته صديق أو مشجع مشددا ان انجازات محمد صلاح فاقت الخيال حيث أصبح قصة نجاح عالمية تستحق الفخر.

وتابع أن محمد صلاح يمثل "حدوتة مصرية" لكل الأجيال القادمة مشددا أنه مصدر فخر لكل المصريين بكل ما حققه من انجازات في الدوري الانجليزي.

وروي يوسف الشريف كواليس فيلم العالمي حيث أكد انه كان مجرد فيلم يحكى قصه صعود لاعب الي أكبر الأندية الأوروبية مشددا أن الجمهور وقتها اعتبر أحداث الفيلم “حلمًا خياليًا” ولكن ظهر صلاح عقب ذلك وحقق الحلم .