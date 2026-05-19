الطماطم غالية .. وكيل بحوث البساتين: البيت عندي اشتروها بـ 60 و 70 جنيه للكيلو

أكد ألفونس جريس وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة ، أن سعر الطماطم مرتفع حاليا، مضيفا:" البيت عندي اشتروها بـ 60 و 70 جنيه الكيلو انهارده".

وقال جريس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :": هناك تغيرات مناخية كثيرة تؤثر على جودة الطماطم ومستوى نضوجها ".



ولفت الفونس جريس:" 90 % من الطماطم المتواجدة في السوق حاليا ليست من العروة الصيفية ومازالت من الصوب الزراعية".

وتابع ألفونس جريس:" لدينا نوع جديد من الطماطم سيفرق مع تغيرات المناخ وسنزيد من خلاله الإنتاج ".