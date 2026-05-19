بسمة وهبة : الطماطم وصلت 70 جنيهًا .. ده مش طبيعي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ ما يحدث في الأسواق من ارتفاع غير طبيعي في الأسعار لم يعد مجرد أزمة عابرة، بل أصبح – على حد وصفها – أمرًا "غير طبيعي" ويستدعي التوقف أمامه.

وأشارت إلى أن بعض السلع الأساسية في حياة المواطنين أصبحت تُستهدف بشكل متكرر، قائلة إن هناك ما يشبه "جدول فتنة" يتم فيه الانتقال من أزمة إلى أخرى، مرة في الغذاء ومرة في الأدوية ومرة في المحاصيل.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ الطماطم تحديدًا أصبحت رمزًا لهذه الأزمة، موضحة أن هذا المنتج الأساسي الذي لا يخلو منه أي بيت مصري بات سعره يصل إلى مستويات غير منطقية، حيث قالت إن الكيلو قد يصل إلى 60 أو 70 جنيهًا، متسائلة بلهجة حادة: "أنتم مين زقكم علينا؟ مين؟".

وأكدت الإعلامية أن الطماطم ليست رفاهية بل عنصر أساسي في كل بيت، سواء في المكرونة أو الخضار أو حتى الساندوتشات اليومية، مشيرة إلى أن ارتفاع سعرها بهذا الشكل يضغط على الأسر بشكل مباشر. وقالت إن الوضع أصبح صعبًا لدرجة أن المواطن بات يعيد حساباته في أبسط الوجبات اليومية.

وتابعت أن الأزمة لا تتوقف عند الطماطم فقط، بل تمتد إلى باقي السلع الغذائية، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الشعب هو المتضرر الأول والأخير من هذا الوضع.

وختمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن ما يحدث "ليس طبيعيًا"، على حد تعبيرها، قائلة إن هناك من يستغل الأوضاع ويرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما ينعكس سلبًا على المواطنين، مؤكدة، أن استمرار هذه الحالة يخلق ضغطًا كبيرًا على الأسر البسيطة التي تحاول فقط تدبير احتياجاتها اليومية.