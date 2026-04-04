تحرك حاسم من ليفربول لتأمين بقاء إبراهيما كوناتي

تتحرك إدارة ليفربول بشكل جاد لحسم ملف بقاء مدافعها الفرنسي إبراهيما كوناتي، مع اقتراب دخوله المرحلة الحاسمة من عقده الحالي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا أثليتك"، يخطط النادي لتكثيف المفاوضات خلال الفترة المقبلة، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن استمرار اللاعب مع الفريق لسنوات إضافية.

وتسود أجواء من التفاؤل داخل أروقة ليفربول بإمكانية إنهاء الملف بنجاح قبل نهاية الموسم، خاصة في ظل رغبة مشتركة بين الطرفين لمواصلة التعاون، رغم تعقيد المفاوضات بسبب الجوانب المالية التي تمثل العنصر الأهم في الاتفاق.

وفي الوقت نفسه، لم تتطور الأنباء التي ربطت كوناتي بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث لم يشهد هذا الملف أي خطوات رسمية حتى الآن.

ويسعى ليفربول لتسريع وتيرة التفاوض خلال الأسابيع المقبلة، لتفادي أي غموض قد يؤثر على مستقبل اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.