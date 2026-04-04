فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وعودة كوندي وبالدي

أعلن مدرب برشلونة، هانز فليك، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة الثنائي جول كوندي وأليخاندرو بالدي بعد تعافيهما من الإصابة وحصولهما على الضوء الأخضر للمشاركة، في خطوة تعزز خيارات الفريق دفاعياً.

في المقابل، يواصل برشلونة معاناته من بعض الغيابات المؤثرة، حيث يغيب كل من فرينكي دي يونج ورافينيا وأندرياس كريستنسن بداعي الإصابة.

وضمت القائمة مجموعة من الأسماء البارزة في مختلف الخطوط، يتقدمهم في الهجوم روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال، إلى جانب فيران توريس، بينما يقود خط الوسط بيدري وجافي.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 57 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في صراع القمة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا - تشيزني - إيدير ألير

خط الدفاع: كانسيلو - بالدي - أراوخو - كوبارسي - جيرارد مارتن - كوندي - إريك جارسيا - تشافي إسبارت

خط الوسط: جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - كاسادو - أولمو - بيرنال - تومي

خط الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفسكي - لامين يامال - راشفورد - روني باردجي.