قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطماطم مجنونة.. أحمد موسى: بسألهم في البيت قالوا جبناها بـ60 جنيه
بعد سن الخمسين .. ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة التمارين الرياضة 3 أشهر؟
في بنك واحد فقط.. الدولار يهبط تحت الـ 53 جنيها الآن
خالد الجندي: "فلا تظلموا فيهن أنفسكم" تحذير إلهي شديد للناس في الأشهر الحرم
أبو العينين يكشف كواليس ما دار مع ممدوح عباس في ملف تذاكر مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
أحمد موسى : أبو العينين مش هيجامل الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.. وفيه منافسة شريفة بالملعب
مفاجأة بشأن إقالة أرني سلوت بعد تصريحات محمد صلاح.. ما القصة؟
أنتظر منكم الفوز.. أبو العينين للاعبي سيراميكا كليوباترا: البحث عن الفوز يؤكد أننا نحترم أنفسنا
الصحة: مصر لا توجد بها أي حالات مصابة بفيروس إيبولا
الصحة: احتمالية وصول فيروس إيبولا إلى مصر منخفضة للغاية
كيف كان حال النبي في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. اغتنم أعظم أيام الدنيا
أحمد موسى: السلالة المنتشرة من فيروس إيبولا قاتلة.. والعالم يتابع بقلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فوز جامعة القاهرة بالمركز المتميز في مسابقة جسر اللغة الصينية وتمثيل مصر عالميًا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

حققت جامعة القاهرة إنجازًا دوليًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميز، بعد حصول قسم اللغة الصينية بكلية الآداب على «المركز المتميز» — وهو أعلى وأرفع مستوى من التقدير في مسابقة «جسر اللغة الصينية» على مستوى الجامعات المصرية — بما يؤهل الجامعة لتمثيل مصر رسميًا في النهائيات العالمية للمسابقة التي تُقام بالصين بمشاركة نخبة من دارسي اللغة الصينية من مختلف دول العالم، نظم المسابقة نادي جسر اللغة الصينية بالقاهرة تحت رعاية سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وبحضور سفير الصين السيد لياو لي تشيانغ. وبمشاركة نخبة من طلاب الجامعات المصرية.

فوز جامعة القاهرة بالمركز المتميز في مسابقة «جسر اللغة الصينية» وتمثيل مصر عالميًا بالصين

وهنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُمثل نموذجًا مشرفًا لطلاب الجامعة، ويعكس قدرتهم على المنافسة ورفع اسم الجامعة في المحافل الدولية، فضلًا عن كونه تأكيدًا على جودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.

كما أشاد رئيس الجامعة بجهود قسم اللغة الصينية بكلية الآداب ومعهد كونفوشيوس، ودورهما الرائد في نشر اللغة والثقافة الصينية، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة تمتلك القدرة على التواصل والانفتاح على مختلف الثقافات العالمية، بما يعزز التبادل الثقافي والأكاديمي بين مصر والصين.

وأسفرت المسابقة عن فوز الطالب نور الدين خالد شمرون، بالمستوى الرابع ببرنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية، بالمركز المتميز، ليصبح ممثل مصر في المرحلة النهائية العالمية للمسابقة التي ستقام بالصين.

كما حصل الطالب محمد رمزي جلال سلامة، ببرنامج اللغة الصينية وآدابها، على المركز الثالث، فيما فازت الطالبة ملك محمود عبد الحفيظ أحمد، بالمستوى الرابع ببرنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية، بالجائزة التشجيعية.

وقد تأهل إلى المرحلة النهائية 14 طالبًا فقط من أصل 39 متسابقًا شاركوا في التصفيات التمهيدية، وكان من بينهم الطلاب الثلاثة المشاركون من جامعة القاهرة، وسط منافسة قوية ضمت عددًا كبيرًا من الجامعات المصرية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رحاب محمود عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مشيدة بالأداء المتميز لطلاب كلية الآداب خلال المسابقة، ومؤكدة حرص إدارة الجامعة على دعم الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على التميز والإبداع، متمنية دوام التوفيق للطالب نور الدين خالد شمرون في تمثيل مصر خلال المرحلة النهائية بالصين.

ويُذكر أن جامعة القاهرة تواصل احتفاظها بالمركز المتميز على مستوى الجامعات المصرية لأكثر من عشر سنوات متتالية، إلى جانب تحقيق ممثليها المركز الأول على مستوى أفريقيا سنويًا، فضلًا عن حصول إحدى طالباتها العام الماضي على المركز الثاني عالميًا في المسابقة الدولية بالصين.

كما يُعد «المركز المتميز» أعلى درجات التقدير في مسابقة «جسر اللغة الصينية»، وهي المسابقة الدولية الأهم عالميًا لطلاب الجامعات الدارسين للغة الصينية، حيث يُمثل الفائز بهذا المركز مصر في النهائيات الدولية التي تُقام سنويًا بالصين بمشاركة متسابقين من مختلف دول العالم. بينما يُمنح الحاصل على المركز الأول على مستوى مصر فرصة السفر إلى الصين لمشاهدة المرحلة الأولى من المسابقة الدولية الختامية التي تنظمها الحكومة الصينية سنويًا لطلاب الجامعات على مستوى العالم.

جامعة القاهرة قسم اللغة الصينية اللغة الصينية كلية الآداب سفارة جمهورية الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

مجلس النواب

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

ترشيحاتنا

مشاكل الهضم

يحمي من أمراض عديدة.. نبات رخيص بفوائد خارقة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كل ما لا تعرفه عن تقزح اللحوم.. هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟

شرطي مرور

تصرف إنساني لافت.. شرطي مرور يزيل الأسفلت المتكسر من الطريق لتيسير حركة المواطنين

بالصور

بعد سن الخمسين .. ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة التمارين الرياضة 3 أشهر؟

تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صان الحجر تستضيف ورشة عمل لتعزيز حلول الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي | صور

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد