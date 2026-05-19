حققت جامعة القاهرة إنجازًا دوليًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميز، بعد حصول قسم اللغة الصينية بكلية الآداب على «المركز المتميز» — وهو أعلى وأرفع مستوى من التقدير في مسابقة «جسر اللغة الصينية» على مستوى الجامعات المصرية — بما يؤهل الجامعة لتمثيل مصر رسميًا في النهائيات العالمية للمسابقة التي تُقام بالصين بمشاركة نخبة من دارسي اللغة الصينية من مختلف دول العالم، نظم المسابقة نادي جسر اللغة الصينية بالقاهرة تحت رعاية سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وبحضور سفير الصين السيد لياو لي تشيانغ. وبمشاركة نخبة من طلاب الجامعات المصرية.

فوز جامعة القاهرة بالمركز المتميز في مسابقة «جسر اللغة الصينية» وتمثيل مصر عالميًا بالصين

وهنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُمثل نموذجًا مشرفًا لطلاب الجامعة، ويعكس قدرتهم على المنافسة ورفع اسم الجامعة في المحافل الدولية، فضلًا عن كونه تأكيدًا على جودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.

كما أشاد رئيس الجامعة بجهود قسم اللغة الصينية بكلية الآداب ومعهد كونفوشيوس، ودورهما الرائد في نشر اللغة والثقافة الصينية، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة تمتلك القدرة على التواصل والانفتاح على مختلف الثقافات العالمية، بما يعزز التبادل الثقافي والأكاديمي بين مصر والصين.

وأسفرت المسابقة عن فوز الطالب نور الدين خالد شمرون، بالمستوى الرابع ببرنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية، بالمركز المتميز، ليصبح ممثل مصر في المرحلة النهائية العالمية للمسابقة التي ستقام بالصين.

كما حصل الطالب محمد رمزي جلال سلامة، ببرنامج اللغة الصينية وآدابها، على المركز الثالث، فيما فازت الطالبة ملك محمود عبد الحفيظ أحمد، بالمستوى الرابع ببرنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية، بالجائزة التشجيعية.

وقد تأهل إلى المرحلة النهائية 14 طالبًا فقط من أصل 39 متسابقًا شاركوا في التصفيات التمهيدية، وكان من بينهم الطلاب الثلاثة المشاركون من جامعة القاهرة، وسط منافسة قوية ضمت عددًا كبيرًا من الجامعات المصرية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رحاب محمود عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مشيدة بالأداء المتميز لطلاب كلية الآداب خلال المسابقة، ومؤكدة حرص إدارة الجامعة على دعم الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على التميز والإبداع، متمنية دوام التوفيق للطالب نور الدين خالد شمرون في تمثيل مصر خلال المرحلة النهائية بالصين.

ويُذكر أن جامعة القاهرة تواصل احتفاظها بالمركز المتميز على مستوى الجامعات المصرية لأكثر من عشر سنوات متتالية، إلى جانب تحقيق ممثليها المركز الأول على مستوى أفريقيا سنويًا، فضلًا عن حصول إحدى طالباتها العام الماضي على المركز الثاني عالميًا في المسابقة الدولية بالصين.

كما يُعد «المركز المتميز» أعلى درجات التقدير في مسابقة «جسر اللغة الصينية»، وهي المسابقة الدولية الأهم عالميًا لطلاب الجامعات الدارسين للغة الصينية، حيث يُمثل الفائز بهذا المركز مصر في النهائيات الدولية التي تُقام سنويًا بالصين بمشاركة متسابقين من مختلف دول العالم. بينما يُمنح الحاصل على المركز الأول على مستوى مصر فرصة السفر إلى الصين لمشاهدة المرحلة الأولى من المسابقة الدولية الختامية التي تنظمها الحكومة الصينية سنويًا لطلاب الجامعات على مستوى العالم.